Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - In Kurve zusammengestoßen

Ellerstadt (ots)

Am 03.12.19, gegen 15:40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Traktor samt Anhänger die Straße "In der Naurot" von der Erpolzheimer Straße kommend. Gleichzeitig befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "In der Nauroth" in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich der dortigen Kurve, die auch eine Engstelle ist, kamen beide Fahrzeuge zu weit nach links und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde der Pkw in einen seitlichen Graben geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro.

