Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 2 Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten auf der B271

Grünstadt/Kirchheim a.d.W. (ots)

Am Nachmittag und am frühen Abend des heutigen Donnerstag ereigneten sich auf der Umgehungsstraße von Kirchheim (B271 neu) zwei Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Zunächst befuhr gegen 14:50 Uhr eine 28-jährige Frau aus Lampertheim mit ihrem PKW die B271 neu in Richtung Grünstadt. An der Ampelanlage zur Einmündung nach Kirchheim stand eine 28-jährige Ottersheimerin mit ihrem PKW bei Rotlicht. Die Lampertheimerin fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden PKW auf, wodurch die Personen im stehenden PKW Nacken- und Rückenverletzungen erlitten. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen evtl. vorliegenden Defekt an der Bremsanlage des auffahrenden PKW. Weitere Untersuchungen hierzu stehen noch aus. Der nicht mehr fahrbereite PKW der Verursacherin wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Nur wenige Stunden später gegen 18:20 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall auf der Umgehungsstraße, diesmal im Einmündungsbereich Kirchheim West. Dabei hatte sich eine 58-jährige Offenburgerin mit ihrem PKW auf der Linksabbiegerspur in Richtung Kirchheim eingeordnet. Offensichtlich wollte sie dann dort doch nicht abbiegen und wechselte wieder auf die rechte Fahrspur in Richtung Bad Dürkheim. Hierbei übersah sie beim Anfahren einen dort fahrenden VW eines 49-jährigen Mannes aus Kerzenheim, der daraufhin eine Notbremsung einleitete. Eine hinter ihm fahrende 32-jährige Dürkheimerin konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und stieß mit ihrem Opel ins Heck des VW. Die Opel-Fahrerin, sowie eine Beifahrerin des VW wurden leicht verletzt und jeweils durch Krankenwagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die Offenburgerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug wurde nicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird hier auf ca. 16.000EUR geschätzt. Die Feuerwehr Kirchheim und ein Fahrzeug der FW Obersülzen waren mit insgesamt 5 Fahrzeugen und über 30 Mann im Einsatz, leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten sie ab und streuten ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge durch den Abschleppdienst musste die B271 in beide Fahrtrichtungen für ca. 1 Stunde durch die Feuerwehr voll gesperrt werden.

Bei beiden Unfällen kam es wegen der notwendigen Absperr- und Bergungsmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen.

