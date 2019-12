Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Brachtendorf; verdächtige Personen in Gamlen

Brachtendorf (ots)

Am Freitag, 22.11.2019, kam es in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr in Brachtendorf im Hainbuchenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der Spurenlage zufolge drangen die Täter durch die rückwärtige Terrassentür in die Wohnräume ein. Dort wurden zahlreiche Räume durchsucht und Schmuck entwendet.

Am Tatabend ist im Nachbarort Gamlen ein Paar aufgefallen, das zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr in der Eulgemer Straße regelrecht "Sturm klingelte" und sich nach einem kurzen Gespräch mit den Hauseigentümern unter einem Vorwand entfernte. Dabei handelt es sich um einen Mann und eine Frau, beide osteuropäischen Phänotyps, etwa 30 Jahre alt und mit Jeans bekleidet. Die Frau trug ihre Haare zu einem hohen Pferdeschwanz.

Ob die Personen mit dem Einbruch in Brachtendorf in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum diese oder andere verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell