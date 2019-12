Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gasgeruch in der Marktstraße - Fehlalarm

Mayen (ots)

Am 28.11.2019, 14:48h, meldeten mehrere Bürger der Polizeiinspektion Mayen, dass es in der Marktstraße in Mayen, Höhe Hausnummer 11, nach Gas riechen würde. Kurz darauf konnte ein Polizeibeamter ähnliches feststellen, die Herkunft jedoch nicht genau lokalisiere. Die Marktstraße wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die alarmierte Feuerwehr stellte letztendlich folgendes fest: In einem Ladengeschäft wurde der Fußboden erneuert. Hierbei wurden lösungsmittelartige Dämpfe freigesetzt, welche zu dem Geruch führten. Nachdem die Feuerwehr die Konzentration in der Luft gemessen hatte, konnte man Entwarnung geben und die Marktstraße wurde für die Passanten wieder geöffnet.

