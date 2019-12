Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aufbruch von Zigarettenautomaten

Laubach, Brachtendorf, Greimersburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 29.11.19, 22.00 Uhr, bis Sonntag, dem 01.12.19, 11.00 Uhr, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Cochem zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten, bei denen der oder die Täter diese mit brachialer Gewalt aufhebelten, vermutlich um an das darin befindliche Scheingeld zu gelangen. Konkret wurden Zigarettenautomaten in Laubach, Eifelstraße, Brachtendorf und Greimersburg, Hauptstraße, angegangen. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Wem sind im besagten Zeitraum im Bereich der oben genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671/984-0.

