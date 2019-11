Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Raub auf Juweliergeschäft

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Unbekannter männlicher Täter erbeutet Schmuckstücke in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages Am späten Nachmittag des 28.11.19 (gg. 16.50 Uhr) kam es in einem Juwelierladen in der Altstadt von Ahrweiler zu einem Raub. Ein noch unbekannter männlicher Täter betrat das Ladenlokal und ließ sich von dem Juwelier mehrere Stücke aus der Auslage zeigen. Der Täter schlug plötzlich zu und entwendete mehrere Stücke. Er verließ fluchtartig das Ladengeschäft und floh fußläufig in Rtg. Ahr. Der Mann könnte etwa Mitte 20 gewesen sein, sehr groß, bekleidet mit einer dunklen Jeans, weißem T-Shirt und oliv-grüner Jacke. Der Juwelier wurde nur leicht verletzt. Intensive Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet führten bislang noch zu keiner Täterfestnahme.

