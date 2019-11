Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbrüche in Thür und Kottenheim

Thür / Kottenheim (ots)

Am Sonntag, den 17.11.2019 und am Montag, den 18.11.2019 kam es in Thür jeweils nachts zwischen 01 und 02 Uhr zu einem Einbruchsversuch in der Fallerstraße sowie im Johannisberg. Der Spurenlage zufolge versuchten sich die Täter mittels eines Hebelwerkzeugs Zugang zu den Wohnhäusern zu verschaffen, es gelang ihnen jedoch nicht, die Eingangstür bzw. die Terrassentür zu öffnen.

In Kottenheim kam es dann am Donnerstag, den 21.11.2019 vormittags zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf Heinzenbuchen. Die Geschädigten verließen gegen 7 Uhr morgens das Haus. Die Täter warfen dort ein Fenster mit einem Stein ein. Im Haus wurden zahlreiche Räume durchsucht, es wurde u.a. Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010 kimayen@polizei.rlp.de

