Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Totalentwendung eines Kaugummiautomaten

Remagen (ots)

Gönnersdorf - Am 24.11.2019 gegen 00:40 Uhr kam es in der Hauptstraße in Gönnersdorf zu einer Totalentwendung eines dort an einer Wand angebrachten Kaugummiautomaten. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Diebstahl hiesiger Dienststelle mitgeteilt und eine Beschreibung der beiden unbekannten männlichen Täter und deren Fluchtfahrzeug übermittelt. Im Nahbereich zur Tatörtlichkeit konnten die beschriebenen Personen und das vermeintliche Fluchtfahrzeug angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte vermeintliches Tatwerkzeug und Diebesgut sichergestellt werden.

Der Kaugummiautomat konnte bis zum heutigen Tage nicht aufgefunden werden.

Wer kann Angaben zu den Personen oder der Tatausführung machen? Hinweise bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle Remagen. Tel.: 02642/9382-0

