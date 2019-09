Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoknacker schlagen zu

Lüdenscheid (ots)

Der Besitzer eines Skoda beobachtete gestern, gegen 16.45 Uhr, einen PKW-Aufbrecher auf frischer Tat. Der Mann versuchte gerade seinen PKW an der Königsberger Straße aufzubrechen. Das Opfer sprach ihn an. Der Mann flüchtete. Der Skoda-Fahrer nahm die Verfolgung auf und hielt den Verdächtigen zunächst in Höhe einer Galvanik erfolgreich fest. Plötzlich kam ein zweiter Mann hinzu und kam dem Verfolgten zur Hilfe. Er schlug den Verfolger mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Schließlich musste das Opfer loslassen. Beide flüchteten zusammen Richtung Elbinger Straße.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden.

PKW-Aufbrecher: Männlich, ca. 1,75 m groß, Ende 30 bis Anfang 40, dunkelbrauner Pullover, helle Hose, Turnschuhe, dunkle, mittellange Haare, Vollbart.

Helfer: Männlich, Ende 30 bis Anfang 40, blaue Jacke, Drei-Tage-Bart.

Trotz Sofortfahndung der Polizei blieben die Gesuchten verschwunden. Wer hat die Verdächtigen gestern gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

