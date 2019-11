Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Betrugsversuch - Falscher Polizeibeamter

In den Abendstunden des gestrigen Mittwochs wurde der Polizei erneut eine Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter angezeigt. Senioren aus Meckenbeuren teilten mit, von angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten kontaktiert und auf die übliche Art und Weise nach Wertsachen und Bargeld ausgefragt worden zu sein. In keinem bislang der Polizei bekannt gewordenen Fall kam es zu einer Geldübergabe oder einem Vermögensschaden, da alle Angerufenen die Masche rechtzeitig durchschauten und die Gespräche beendeten. Informationen zur Vorgehensweise der Betrüger und Tipps, wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor finanziellem Schaden schützen können, finden sich auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Langenargen

Kennzeichendiebstahl

Wegen eines Bußgeldbescheids wurde erst jetzt bekannt, dass im Zeitraum vom 21. bis 31. Oktober die Kennzeichen eines Autos, das auf einem Hof einer Autowerkstatt in der Straße "Mühlesch" steht, entwendet wurden. Der Besitzer des Fahrzeugs bekam Anfang des Monats einen Bußgeldbescheid wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes, den eine ihm unbekannte Frau mit einem dunklen Mittelklassewagen, an dem seine entwendeten Kennzeichen angebracht waren, bei Freiburg begangen hat. Personen, die zum fraglichen Zeitraum Verdächtiges an der Autowerkstatt in Langenargen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, in Verbindung zu setzen.

B 31 / Hagnau

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der die B 31 von Hagnau kommend in Richtung Friedrichshafen befuhr, geriet am Mittwoch gegen 17.45 Uhr aus ungeklärter Ursache mit einem älteren roten Kleinwagen auf die Gegenfahrspur. Der Fahrer eines entgegenkommenden Lkw, wich auf das Bankett aus, um eine Kollision zu verhindern, und fuhr sich hierbei vermutlich fest. Hinter dem roten Kleinwagen fuhr ein grauer Pkw, der beim Wiedereinscheren des roten Pkw stark abbremsen musste. Auf Höhe der Fa. Airbus in Immenstaad bog der Pkw-Lenker mit seinem roten Fahrzeug nach links ab und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Polizei sucht nun nach dem Lkw-Lenker, der auf das Bankett ausgewichen war, dem grauen Pkw-Lenker, der stark abbremsen musste, sowie nach anderen Verkehrsteilnehmern, die den Vorfall beobachtet haben, und bittet diese, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Owingen

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der L 195 ereignet hat. Eine 67-jährige Toyota-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Pfullendorf in Richtung Owingen. Kurz vor dem Parkplatz zwischen Vorstadt und Haslerhof bemerkte sie einen roten Kleinwagen, der im Gegenverkehr einen Lkw überholte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste sie bis zum Stillstand ab und wich nach rechts aus. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger VW-Lenker konnte nicht mehr rechtszeitig abbremsen und fuhr auf den Toyota auf. Bei dem Aufprall wurde die 67-Jährige leicht verletzt. Der entgegenkommende unbekannte Pkw-Lenker scherte nach dem Überholvorgang wieder nach rechts ein und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Angaben der Toyota-Fahrerin war der Unbekannte mit einem roten Fiat 500 unterwegs. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

Überlingen

Auf parkendes Fahrzeug aufgefahren

Vermutlich weil eine 32-jährige Pkw-Lenkerin niesen musste, fuhr sie am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in der Straße "Burgbergring" gegen ein geparktes Fahrzeug. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein davorstehendes Fahrzeug geschoben. An dem Fahrzeug der 32-Jährigen lösten beide Airbags aus. Eine Firma musste den nicht mehr fahrbereiten Pkw abschleppen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

B 31 / Nußdorf

Auffahrunfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und ein Sachschaden von rund 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der B 31 ereignet hat. Eine 54-jährige Honda-Lenkerin befuhr die Bundesstraße von Friedrichshafen kommend in Fahrtrichtung Überlingen. Auf Höhe des "Nußbachviadukt" übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit, dass die vor ihr befindliche 48-jährige VW-Lenkerin staubedingt abbremsen musste, und fuhr auf. Beide danach fahruntüchtigen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr im Bereich der Unfallstelle durch Beamte des Polizeireviers Überlingen geregelt.

Kratzer

07531/995-1016

