Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verletzte Person

Reichenau/Konstanz, Landkreis Konstanz (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 28-jähriger Mann am heutigen Nachmittag auf der Reichenau zu. Gegen 13.30 Uhr wurde über Notruf eine stark blutende Person als Beifahrer in einem Pkw an einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße in Konstanz gemeldet. Der alarmierte Notarzt, der mittels Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, traf den 28-Jährigen mit starkem Blutverlust in dem Fahrzeug an. Der Verletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die polizeilichen Ermittlungen bislang ergaben, war der 28-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend zuvor auf der Reichenau auf ein Gewächshausdach geklettert und dort umhergelaufen. Nachdem das Dach dem Gewicht nicht standhielt, brach der Mann durch das Glas und stürzte etwa dreieinhalb Meter tief. Hierbei zog er sich durch die Scherben stark blutende Schnittverletzungen zu. Angehörige versuchten daraufhin, ihn mittels Pkw in ein Krankenhaus zu bringen, auf der Fahrt dorthin verschlechterte sich sein Gesundheitszustand allerdings massiv, sodass letztendlich der Rettungseinsatz notwendig wurde.

