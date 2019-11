POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Unfallgeschädigter Pkw gesucht

Nachträglich beim Polizeirevier Friedrichshafen angezeigt wurde ein Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen gegen 06.30 Uhr in der Kindlebildstraße, Höhe Hausnummer 42, ereignet hat. Ein 36-jähriger Lenker eines VW-Busses hatte in der Straße rangiert und hierbei einen am Straßenrand geparkten weißen Dacia Logan touchiert. Er stieg aus und stellte eine leichte Beschädigung am Kennzeichen des Dacia fest. Nach seinen Angaben hatte er eine Anwohnerin gefragt, ob ihr das geschädigte Auto gehöre, nachdem sie dies verneint hatte, fuhr der 36-jährige zunächst weiter. Als er nach einiger Zeit zwecks Schadensregulierung an die Unfallstelle zurückkehrte, befand sich der Dacia nicht mehr vor Ort. Personen, die der Polizei Hinweise zum geschädigten Fahrzeug oder dessen Halter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Verkehrsunfall nach Streifvorgang

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 6.000 Euro ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr auf der Straße "Obere Laube". Der Lenker eines Linenbusses mit Anhänger bog nach rechts in den Lutherplatz ein und streifte mit der Heckstoßstange den Pkw eines 36-jährigen Mannes, der sich auf der linken Fahrspur befand.

Radolfzell

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr, die linke Fahrzeugseite eines in der Straße "Breitlenring" geparkten Renault zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Radolfzell

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Mittwoch zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr auf dem hinteren Teil des Parkplatzes eines Outlet-Centers in der Schützenstraße zu einem Sachschaden von über 2.000 Euro. Die Zufahrt zu dem Parkplatz führt über die Schiesserstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte gegen einen abgestellten Audi und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Radolfzell

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr auf der L 220. Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr die Landesstraße von Radolfzell kommend in Richtung Stockach und war auf Höhe des P&R-Parkplatzes vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines vor ihm fahrenden 58-jährigen Mannes aufgefahren.

Singen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Einkaufmarktes ereignete. Eine 27-jährige Pkw-Lenkerin wollte den Parkplatz in Richtung Ausfahrt verlassen, als eine 35-jährige Autofahrerin von rechts heranfuhr und die beiden Pkw kollidierten. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zu dem Unfallhergang, bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Auffahrunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden von über 7.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 14.15 Uhr in der Schaffhauser Straße (B 34). Eine aus Richtung Innenstadt kommende 68-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Schaffhauser Straße in Richtung Krankenhaus und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 53-jähriger Autofahrer prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck der Frau. Hierbei schob sich der hintere Pkw unter das vordere Auto und verkeilte sich. Bei dem Aufprall zog sich die 68-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Singen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagmorgen gegen 05.15 Uhr an der Einmündung Haupt-/ Bahnhofstraße ereignet hat. Ein von der Bahnhofstraße kommender 69-jähriger Taxi-Fahrer bog nach rechts in die Hauptstraße ab und übersah hierbei den Pkw einer vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Frau. Bei der Kollision verletzte sich niemand.

Singen

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 9.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Robert-Gerwig-Straße. Ein 42-jähriger Autofahrer war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf das vor ihm fahrende Pkw-Anhänger-Gespann eines 58-jährigen Mannes aufgefahren. Der nicht mehr fahrbereite Anhänger musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen werden.

Engen

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Rangieren kam es zwischen Mittwoch, 10.15 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, auf dem Gelände eines Seniorenheims in der Dr. Augele-Straße zu einem Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen abgestellten Citroen Jumper gestreift und war anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733/9409-0, entgegen.

Stockach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 15.00 Uhr in der Meersburger Straße ereignete. Ein 43-jähriger Pkw-Lenker fuhr aus einem Grundstück auf die Meersburger Straße ein und übersah hierbei den Pkw einer stadteinwärts fahrenden 37-jährigen Frau. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Stockach

Straßenverkehrsgefährdung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die am Montag zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr im Parkhaus in der Goethestraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter hatte die Schrauben an allen vier Rädern eines abgestellten VW gelöst. Die Geschädigte bemerkte auf der Heimfahrt das veränderte Fahrverhalten ihres Pkw und ließ dieses schließlich abschleppen. In der Werkstatt wurden die lockeren Schrauben der Räder festgestellt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

