Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Mendig

Mendig (ots)

Am Montag, den 25.11.2019 wurde in der Zeit zwischen 09.40 Uhr und 13.00 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Lerchenweg in Mendig verübt. Der Spurenlage zufolge drangen die Täter durch eine rückwärtige Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten dieses zielgerichtet. Es wurden u.a. Elektronikartikel entwendet.

In diesem Zusammenhang sind zwei Männer im Lerchenweg beobachtet worden, die sich zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr fußläufig in Richtung Meisenweg entfernt haben und für die Tat verantwortlich sein könnten.

Hinweise zu diesen beiden Personen und weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen entgegen.

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-801-0; kimayen@polizei.rlp.de

