POL-NI: Einbruch in Tierarztpraxis

Obernkirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Täter in eine Tierarztpraxis in Obernkirchen eingebrochen.

Die Eindringlinge gelangten durch das Aufdrücken eines Fensters am Gebäude in der Straße An der Beeke in die Praxisräume und entwendeten aufgefundenes Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724-8527, entgegen.

