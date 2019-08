Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Fahrradfahrer reißt Mann Handy weg

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (30. Juli, 21:39 Uhr) hat ein unbekannter Fahrradfahrer einem 65 Jahre alten Mann am Schwanentor sein Handy weggerissen. Der Täter flüchtete in Richtung Beeckstraße. Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, schlank sowie 1,80 Meter groß. Er hat kurze, dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine braun-grüne Sommerjacke und eine dunkle Hose. Zeugen, die Angaben zum Unbekannten machen können, melden sich bitte bei der Kripo (KK 13) telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0.(stb)

