Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Verunfallter Radfahrer mit gestohlenen Fahrrad unterwegs

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstag (30. Juli, 8:25 Uhr) beim Rechtsabbiegen von der Moerser Straße in die Friedrich-Ebert-Straße einen Radfahrer übersehen, der auf der falschen Seite fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 26 Jahre alte Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Überprüfung seines Fahrrads stellten die Polizisten fest, dass es als gestohlen im Fahndungssystem ausgeschrieben war. Die Beamten stellten das Rad sicher und ermitteln jetzt, wo der 26-Jährige es her hat.

