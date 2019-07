Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Senior in Hausflur ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (31. Juli) sind mehrere Streifenwagen um 10 Uhr zur Gneisenaustraße ausgerückt, weil ein Unbekannter einem Mann (85) eine graue Umhängetasche mit Bargeld geraubt hatte. Der Rentner hatte zuvor bei einer Bankfiliale auf der Königstraße Geld abgehoben und ist im Anschluss mit einem Linienbus von der Haltestelle am Lehmbruck Museum bis zur Kammerstraße gefahren. Von dort setzte der 85-Jährige seinen Weg nach Hause zur Gneisenaustraße zu Fuß fort. Als der Senior den Unbekannten im Hausflur bemerkte, riss dieser so stark an der Tasche, dass er stürzte und hierbei unter anderem eine blutende Kopfwunde davontrug. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die verständigten Polizisten fahndeten nach einem Tatverdächtigen, der zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß sein soll. Der dunkel gekleidete Flüchtige hat eine schlanke Statur, kurze dunkle Haare und soll afrikanischen Phänotyps sein. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 13. (dab)

