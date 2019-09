POL-PDPS: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Pirmasens

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer verlor am 25.09.2019 gegen 17:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er auf der L 478 von Kleinsteinhausen kommend in Fahrtrichtung Bottenbach eine Rechtskurve offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit ansteuerte und dabei nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überschlug sich mit seinem Fahrzeug in der Böschung und kam in einem Maisfeld auf dem Dach zum Liegen. Der 65-Jährige wurde mit einem HWS-Syndrom, Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus eingeliefert. Am total demolierten Pkw entstand Sachschaden von ca. 8.000 EUR. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

