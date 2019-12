Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Versuchter bewaffneter Raub auf Friseursalon: Zwei festgenommene Tatverdächtige kommen vor den Haftrichter

Unna (ots)

Zwei bewaffnete Täter haben am Donnerstagabend (05.12.2019) versucht, einen Friseursalon an der Kornstraße in Unna zu überfallen.

Gegen 18 Uhr schloss eine Mitarbeiterin das Geschäft ab. Rund 20 Minuten später klopfte ein Mann mit Motorradhelm an die Ladentür. Weil die Mitarbeiterin einen Kunden vermutete, öffnete sie die Ladentür. In diesem Moment drückte der Mann die Angestellte in das Geschäft zurück, ein anderer Mann mit Motorradhelm, der sich erst versteckte, stürmte ebenfalls in den Salon und hielt der Mitarbeiterin eine Pistole an den Kopf. Weil die Angestellte laut schrie, ergriffen die beiden Täter die Flucht.

Während eine Passantin den Überfall beobachtete und die Männer zu Fuß verfolgte, schloss sich die Mitarbeiterin im Friseursalon ein und rief die Polizei.

Die mutige Zeugin folgte den beiden Männern bis zur Krautstraße, wo sie in einem Haus verschwanden. Auch einem Autofahrer fielen die beiden rennenden Männer mit Motorradhelmen auf.

Aufgrund dieser Hinweise suchten die eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei die Wohnung auf. Angetroffen wurden zwei junge Männer - zwei polizeibekannte 20-jährige Unnaer -, auf die die Täterbeschreibungen zutrafen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte zwei Motorradhelme und eine Pistole.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Wache Unna gebracht. Im Laufe des Freitags werden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell