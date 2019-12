Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Exhibitionist entblößt sich vor Joggerin: Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitagmorgen (06.12.2019) vor einer Joggerin entblößt. Gegen 08.40 Uhr überholte er sie in der Straße Auf dem Rott in Unna mit einem weißen Kleinwagen der Marke VW. Auf Höhe der Eisenbahnbrücke hielt der Mann mit dem Fahrzeug an, stieg unbekleidet aus und nahm exhibitionistische Handlungen an sich vor. Die 46-jährige Joggerin rannte weg und rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre - 180-185 cm - europäisch - schlank - muskulös

Das Kennzeichnen des weißen VW-Kleinwagens konnte die Joggerin nicht mehr erkennen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303 921-3120 entgegen.

