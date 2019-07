Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener schlägt Glasscheibe von Gaststätte ein

Ludwigshafen (ots)

Am 11.07.2019, gegen 00:30 Uhr, ging ein 37-Jähriger zu einer Gaststätte in der Goethestraße und wollte diese betreten. Der Wirt hatte die Tür jedoch verriegelt, da er keine betrunkenen Gäste mehr haben wollte. Deshalb schlug der 37-Jährige zunächst gegen die Tür. Als der Wirt ihm daraufhin durch die Tür hindurch erklärte, dass er ihn aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr hereinlasse, schlug der 37-Jährige mit voller Wucht gegen die neben der Eingangstür befindlichen Scheibe. Daraufhin fiel die etwa drei Meter hohe Glasscheibe in den Schankraum und zerbrach. Der 37-Jährige, der dem Wirt aufgrund schon vorheriger Besuche bekannt war, verließ daraufhin die Örtlichkeit.

