Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.12.2019 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Opelfahrer die Kanalstraße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. Zeitgleich befuhr die RNV Linie 4 die Gleise in Fahrtrichtung Ludwigshafen. An der Einmündung zur Mannheimer Straße übersah der 30-jährige PKW-Fahrer am unbeschrankten Bahnübergang das Andreaskreuz mit Rotlicht. Weiterhin überhörte er das Warnsignal der herannahenden RNV-Bahn. Die 50-jährige Zugführerin leitete eine Notbremsung ein, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Der Opelfahrer kollidierte mit der Straßenbahn der RNV. Weder er, noch die Fahrgäste der Straßenbahn wurden verletzt. Es entstand lediglich hoher Sachschaden an PKW und Straßenbahn. Die Strecke der RNV musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

