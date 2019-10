Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit Diesellok

Am 09.Oktober 2019, gegen 12.10 Uhr kam es am Bahnübergang des III.Hüllenweges zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Trecker plus Anhänger den III.Hüllenweg und wollte den dortigen, unbeschrankten Bahnübergang überqueren, um in ein angrenzendes Feld zu kommen. Hierbei bemerkt er die in Richtung Godensholt fahrende Diesellok der emsländischen Eisenbahn zu spät und streift den seitlichen Auftritt des Antriebwagens mit seinem rechten Reifen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell