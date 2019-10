Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Straßenverkehrsgefährdung, Zeugensuche

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Donnerstagabend in Lohne sucht die Polizei Lohne nach einem Zeugen. Gegen 19.35 Uhr überholte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Bakumer Straße einen Pkw mit Anhänger. Ein entgegenkommender 57-Jähriger aus Vechta, der die Bakumer Straße in Richtung Lohner Innenstadt befuhr, musste eine Vollbremsung machen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei sucht nun den Fahrer des überholten Pkw mit Anhänger, der Zeuge des Geschehens ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

