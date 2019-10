Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Schnellrestaurant

Am Mittwoch, 9. Oktober 2019, wurde um 02.30 Uhr der Einbruchalarm eines Schnellrestaurants an der Huntestraße ausgelöst. Ein Sicherheitsdienst überprüfte umgehend die Lokalität und konnte im Inneren einen 25-jährigen Friesoyther feststellen, der einen Salat aß. Der Mann war zuvor in das Schnellrestaurant eingebrochen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann mit zur Dienststelle, um dessen Identität festzustellen. Anschließend wurde er wieder entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

