Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, 9. Oktober 2019, wurde um 06.51 Uhr auf der Straße Vechtaer Marsch ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta kontrolliert. Dieser war ohne Führerschein unterwegs, da dieser am 08. September 2019 sichergestellt wurde. Grund hierfür war seinerzeit ein Atemalkoholwert von 1,23 Promille. In der jetzigen Kontrolle wurde keine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Dem Vechtaer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 09. Oktober 2019, wurde um 07.30 Uhr ein 29-jähriger Holdorfer kontrolliert, der mit einem Motorroller auf der Straße Im kleinen Esch fuhr. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell