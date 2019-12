Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eine Person zu viel im Kleinbus

Ruchheim (ots)

Am 07.12.2019 wurde ein rumänischer Kleinbus gegen 08:30 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Bobelach an der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Hockenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Diese Kontrolle sorgte bei den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim für großes Staunen. In dem Bus, der für neun Personen zugelassen ist wurden mehr Personen befördert als erlaubt. Zwar saßen zunächst neun Personen auf den vorgesehenen Sitzplätzen, hinter der letzten Sitzreihe konnte jedoch fest mit dem Fahrzeugaufbau verbunden eine eingebaute Schlafpritsche ausgemacht werden. Die hierauf schlafende und ungesicherte Person musste durch die Beamten geweckt werden. Es wurde offensichtlich zuvor versucht die Person mittels mehrere Decken "zu verstecken". Genutzt hat es nichts. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt mit der überzähligen Person. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und Sicherheitsleistungen erhoben. Was ein solcher Verstoß für Auswirkungen haben kann, zeigt ein Verkehrsunfallereignis, welches sich im Oktober 2018 auf der Bundesautobahn 3 im Bereich der Gemarkung Windhagen (Rheinland-Pfalz) zugetragen hat. Hierbei krachte ebenfalls ein solcher Transporter an einer von der Polizei abgesicherte Unfallstelle in einen Funkstreifenwagen. Mehrere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Polizei bleibt nur übrig, weiterhin konsequent Verkehrskontrollen bei solchen Fahrzeugen durchzuführen.

