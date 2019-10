Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Gegen geparkten Pkw gefahren und dann vom Unfallort geflüchtet, Zeugenhinweise erbeten!

Mannheim (ots)

Ein im Stadtteil Waldhof geparkter Pkw wurde im Laufe des Donnerstags erheblich beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Geschädigte hatte sein Auto, einen schwarzen BMW der 5er-Baureihe mit HD-Kennzeichen in der Zeit zwischen 05:50 Uhr und 15:00 Uhr Im Stillen Winkel ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Mann nachmittags zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses Unfallbeschädigungen vorne links aufwies. Er hat nun einen Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro zu regeln.

Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden daher gebeten, die Polizei unter 0621/77769-0 anzurufen.

