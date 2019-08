Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Beim Einparken anderes Auto beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Freitagvormittag (16. August), gegen 11.50 Uhr. Auf dem Parkplatz des REAL-Marktes in der Gundelfinger Straße beschädigte der Fahrer eines weißen Ford Transits beim Einparken einen dunklen Opel Astra. An dem Ford fielen dessen schwarze Felgen auf.

Wer den Vorfall gesehen hat oder weitere Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter Telefon 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

