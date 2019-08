Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Auffahrunfall mit Verletzten

Freiburg (ots)

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Aufgrund von Mäharbeiten der Straßenmeisterei musste eine 25-jährige Autofahrerin am Donnerstag, 15. August 2019, um 13.55 Uhr, auf der B 31 beim Rimsinger Ei anhalten. Ein nachfolgender 51-jähriger Autofahrer hatte dies zu spät bemerkt und prallte gegen den wartenden Pkw. Dieser wurde von der Fahrbahn auf den Wirtschaftsweg daneben geschleudert. Die beiden Autofahrer wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen dürfte Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein.

