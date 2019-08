Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Geschwend: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall auf der L149 bei Geschwend wurde am Freitag, 16.08.19, gegen 11 Uhr ein Motorradfahrer leicht verletzt. Nach den Ermittlungen der Verkehrspolizei setzte der Fahrer eines Kleintransporters auf dem Weg in Richtung Präg zum Überholen an. Hierbei übersah er offensichtlich, dass er selbst gerade durch den Motorradfahrer überholt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, durch welchen der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Aufgrund der Erstmeldungen über den gestürzten Motorradfahrer war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden, der jedoch nicht zum Einsatz kam.

