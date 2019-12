Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt eines PKW unter Drogeneinfluss

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am 08.12.2019 führte eine Funkstreife der Polizei Grünstadt um 06.00 Uhr eine Verkehrskontrolle in Kirchheim an der Weinstraße durch. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer Ausfall- und Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Da der 18-Jährige die Durchführung eines freiwilligen Urintests verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. (sw)

