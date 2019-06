Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Olpe (ots)

Eichhagen. Am Freitagnachmittag kam es um 18.45Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L512 in Höhe der Ortslage Olpe-Eichhagen. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Lüdenscheid bemerkte den Rückstau vor einer Ampelanlage zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug gegen den vorausfahrenden PKW. Anschließend geriet der Lüdenscheider mit seinem Auto in den Gegenverkehr, und prallte dort gegen weitere zwei entgegenkommende Fahrzeuge. An insgesamt fünf beteiligten Autos entstand in der Summe ein Sachschaden in Höhe von ca. EUR70.000,-. Von den Fahrzeuginsassen wurden letztlich fünf Personen leicht verletzt und mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Drei nicht mehr fahrbereite Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die L512 in beiden Richtungen komplett gesperrt. Die Straße musste anschließend von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden.

