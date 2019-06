Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger Motorradfahrer überschätzt eigene Fahrkünste und verletzt 21-Jährigen

Lennestadt (ots)

Am Mittwochabend (5. Juni) gegen 20.10 Uhr hat ein 19-jähriger Motorradfahrer einen Unfall auf der Straße "Sauerland-Pyramiden" in Meggen verursacht, bei dem er einen 21-jährigen Passanten verletzte. Der 19-Jährige beabsichtigte die Straße "Sauerland Pyramiden" bis zum Ende zu fahren, da sich dort eine ihm bekannte Personengruppe aufhielt. Diese saßen dort auf Campingstühlen. Nach eigenen Angaben wollte der 19-Jährige die Gruppe mit seinen Fahrkünsten beeindrucken: Er fuhr zügig auf die Gruppe zu, bremste, geriet ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Dabei stürzte der Motorradfahrer, wobei er einen 21-Jährigen von dessen Stuhl riss. Dieser wurde am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Ein weiterer Pkw wurde durch den Sturz beschädigt. Aufgrund des Sachverhalts wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein beschlagnahmt. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige, unter anderem auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

