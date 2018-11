POL-OH: LKW in Böschung

Fulda (ots) - BAB 7 / Niederaula - Auf der BAB 7, zwischen Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck hat sich gegen 14.30 Uhr, in Fahrtrichtung Norden, ein Verkehrsunfall ereignet. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei soll ein Lkw mit Anhänger (Autotransporter) mit Motorschaden auf der Standspur zum Stillstand gekommen sein. Der Anhänger ragte dabei noch leicht in die Fahrbahn. Das Pannenfahrzeug wurde mit einem Warndreieck abgesichert. Ein auf der rechten Fahrspur fahrender unbeladener Sattelzug stieß, vermutlich aus Unachtsamkeit, gegen die linke hintere Ecke des Pannenfahrzeugs, geriet ins Schleudern und fuhr nach ca. 70 Meter in die Böschung. Keine Verletzten. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr und Autobahnmeisterei gebunden. Der rechte Fahrstreifen ist derzeit noch für die Bergungsarbeiten gesperrt. Sachschaden ca. 50.000.- Euro.

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell