Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: 15-Jähriger auf Fußgängerüberweg angefahren

Drolshagen (ots)

Gestern Nachmittag (3. Juni) hat ein 15-Jähriger der Polizei einen Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Drolshagen gemeldet, bei dem er leicht verletzt wurde. Nach eigenen Angaben beabsichtigte er, den Fußgängerüberweg in Höhe der Straßeneinmündung "Im Höfchen" zu benutzen. Als er diesen betrat, fuhr ein Volkswagen (vermutlich Golf-Klasse), aus Richtung Hützemert kommend, an den Fußgängerüberweg heran, bremste und touchierte das Bein des Jugendlichen. Anschließend setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort. Er selber gab an, geschockt zu sein und begab sich im Anschluss an den Vorfall nach Hause.

Der Jugendliche beschrieb die Fahrerin wie folgt: - weiblich - 20-25 Jahre alt - kräftige Statur - Sonnenbrille

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

