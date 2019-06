Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Auf der L563 ereignete sich am Dienstag gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 68-jährige Frau, die mit ihrem PKW von Kessenhammer in Richtung Sonderner Talbrücke fuhr, ca. 300 Meter vor dem Kreisverkehr nach links in die Gegenspur. Hier kollidierte sie mit dem PKW eines 51-Jährigen. Durch die Kollision wurden die vermutliche Unfallverursacherin sowie der 51-Jährige und dessen Beifahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 18.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell