POL-OE: Fahrerflucht unter Alkohol und ohne gültige Fahrererlaubnis in Wenden geklärt

Dank der aufmerksamen Beobachtung eines Zeugens konnte die Polizei eine Fahrerflucht am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr erfolgreich klären: Ein 41-Jähriger beschädigte auf der Olper Straße in Rothemühle einen Leitpfosten, in dem er mit einem Renault dagegen fuhr. Er flüchtet anschließend, ohne eine entsprechende Schadenregulierung einzuleiten. Da ein Zeuge den Unfall beobachtete und der Polizei meldete, leitete diese eine Nahbereichsfahndung ein. Dabei trafen die Polizisten den Beschuldigten an, als er gerade dabei war, sein Fahrzeug zu begutachten. Auf Nachfrage der Beamten gab er die Beschädigung zu, entschuldigte sich und sagte, er wurde durch das Handy eines Kollegen abgelenkt. Bei der Befragung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 41-Jährige über keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis verfügte. Allerdings gab er an einen gültigen italienischen Führerschein zu besitzen, den er im Laufe der Woche vorbeibringen wollte. Der Renault-Fahrer begleitete die Beamten zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache in Olpe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige. Der Sachschaden an der Leitplanke lag im dreistelligen Eurobereich.

