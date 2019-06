Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dreistigkeit siegt nicht immer

Wenden (ots)

Am Samstag gegen 14:00 h wechselte in der Benzebergstraße in Rothemühle ein Autobesitzer die Reifen seines Fahrzeuges und stellte diese zum Trocknen in seiner offenen Garage ab. In seiner Abwesenheit fuhr ein zunächst unbekannter Mann vor die Garage und lud die Felgen ein. Anschließend entfernte er sich. Ein aufmerksamer Zeuge konnte ein Kennzeichen ablesen und übermittelte die Information an die Polizei. Auch wenn die Fahndung zunächst erfolglos verlief, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

