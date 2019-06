Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kollision zwischen Roller und PKW - eine verletzte Kradfahrerin

Drolshagen (ots)

In Germinghausen kam es am Samstag gegen 18:50 Uhr zu einem Zusammenstoß. Ein 60-jähriger Autofahrer befuhr die Straße "Am Schlagbaum" talwärts. Nach Angaben der Beteiligten kam ihm auf der sehr schmalen Straße in einer unübersichtlichen Linkskurve eine 17-jährige Rollerfahrerin entgegen. Weil er zu weit links fuhr kollidierte er mit dem Fahrzeug der Jugendlichen. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 1400 Euro.

