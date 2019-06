Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflüchtige nach Fahndung betrunken angetroffen

Attendorn (ots)

Am späten Freitagabend wiesen Zeugen die Polizei auf einen Verkehrsunfall in der Straße "Torenkasten" in Attendorn hin. Um 23.20Uhr hatte ein PKW bei der Vorbeifahrt ein geparktes Auto touchiert. Statt sich jedoch um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Verursacher mit seinem Auto von der Unfallstelle. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Beamte der Polizeiwache Attendorn den PKW des Unfallflüchtigen auffinden. Im Fahrzeug befanden sich zwei 31- und 20-jährige Attendorner, die beide unterschiedliche Angaben darüber machten, wer letztlich das Auto geführt haben sollte.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die jungen Männer beide nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Da sie zudem beide unter Alkoholeinfluss standen, wurden in der Folge entsprechende Blutproben entnommen und eine Anzeige gefertigt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt EUR3.000,-.

