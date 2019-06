Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbrecher erfolgreich

Lennestadt (ots)

In Grevenbrück brachen am Samstag bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Siegener Straße ein. In der Zeit zwischen 09.00 und 15.40 Uhr hebelten sie die Wohnungsabschlusstür auf und drangen in die Wohnung ein. Sie durchsuchten insbesondere die Küche und entwendeten Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Wie die Unbekannten in den Hausflur gelangten ist nicht geklärt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Gesamtschaden liegt vermutlich im vierstelligen Bereich.

