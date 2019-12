Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Führen eines PKW unter Drogeneinfluss

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Eine Funkstreife der Polizei Grünstadt führte am 7.12.2019 um 10.50 Uhr in Bockenheim an der Weinstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. In dessen Rahmen konnten bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf einen Konsum von Drogen hindeuteten. Da der Fahrer keinen Urintest durchführen wollte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Auf der Dienststelle führte der Fahrer nun doch einen Urintest durch und gab an, dass er vor Kurzem zum Kiffen in Venlo/Holland gewesen wäre. Da der Urintest einen Drogenkonsum nachwies, wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. In der Folge dass die Probezeit des Betroffenen laut seinen Angaben bereits aufgrund eines anderen Deliktes auf vier Jahre verlängert wurde, dürfte ihm nun die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen. (sw)

