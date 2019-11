Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scherenschleifer sorgt für hohen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Bereits am 9. November haben mehrere Mitarbeiterinnen eines Friseursalons schlechte Erfahrungen mit einem angeblichen Scherenschleifer gemacht.

Der Mann kam am Samstagmittag (9.11.) in einen Salon in der Innenstadt. Er gab sich als Scherenschleifer aus und bot den Friseurinnen an, ihre Scheren für 13 Euro pro Stück zu schleifen.

Das Angebot nahmen drei Mitarbeiterinnen an. Sie übergaben dem Unbekannte insgesamt sechs Scheren zum Schleifen.

Um 16 Uhr brachte der Mann die Scheren in den Friseursalon zurück. Er kassierte den vereinbarten Betrag und verschwand.

Später stellten die Friseurinnen fest, dass die Scherenklingen zwar bearbeitet wurden. Allerdings taugten sie nicht mehr zum Haareschneiden der Kunden. Alle Scheren waren so stumpf, dass sie unbrauchbar waren.

Die Scheren haben einen Wert von bis zu 800 Euro pro Stück.

Am Mittwoch erstatteten die Geschädigten Anzeige. Gegen den Unbekannten hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell