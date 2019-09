Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen verhindern Einbruch

Hückelhoven-Baal (ots)

Anwohner der Straße Am Hang hörten am 22. September (Sonntag), gegen 23.45 Uhr, laute Geräusche aus dem Innenhof ihres Wohnhauses. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie eine männliche Person, die aus Richtung des Tatortes in Richtung der Ampelanlage Aachener Straße davonlief. Der Mann war zirka 190 bis 200 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur und war dunkel bekleidet, unter anderem mit einem Kapuzenpullover. Bei Nachschau stellen die Zeugen fest, dass lediglich einige Dachziegeln gelockert wurden und eine Holzlatte umgefallen war. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei diesem Einbruchsversuch nichts entwendet.

