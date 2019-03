Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, Pkw-Aufbrüche, verletzte Person u.a.

Reutlingen (ots)

Unfall mit Motorradfahrer

Zu einem Unfall mit einem gestürzten Motorradfahrer kam es am Freitagabend gegen 23:20 Uhr auf der Karlstrasse. Ein in Fahrtrichtung Metzingen befindlicher 48-jähriger Motorradfahrer bemerkte rechtzeitig, wie ein 27-jähriger Golffahrer auf Höhe der Metzgerstrasse unachtsam auf seine Fahrspur wechselte. Der Motorradfahrer musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten, in deren Verlauf er auf die Straße stürzte und sich verletzte. Er musste mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum verbracht werden.

Reutlingen: Nach Streit gegen die Tür eines Pkw getreten und Person verletzt

Am frühen Samstagmorgen musste die Polizei ausrücken, nachdem es in einer Diskothek in der Emil-Adolff-Straße zu einem Streit kam, welcher auf dem Parkplatz zu einer verletzten Person führte. Ein 23-jähriger Mann belästigte in der Diskothek eine 20-jährige Frau. Da dieser nicht von ihr abließ, ging ihr 25-jähriger Bruder dazwischen und es kam zum verbalen Streit, weshalb alle Beteiligten der Diskothek verwiesen wurden. Auch die Begleiter der jungen Frau verließen dann die Örtlichkeit und wollten gemeinsam mit ihr in einem Pkw Toyota nach Hause fahren. Als der 22-jährige Fahrer des Toyota in den Pkw einsteigen wollte, trat der 23-jährige Täter, vom Streit zuvor, mit dem Fuß so heftig gegen die Tür, hinter welcher sich der Fahrer gerade befand, dass diese dem jungen Mann gegen den Kopf schlug und ihn verletzte. Die Tür wurde hierbei ebenfalls eingedellt. Die nun folgenden Ermittlungen werden vom Polizeirevier Reutlingen übernommen und der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Reutlingen: Beleuchtungsmast und Verkehrszeichen umgefahren (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 23 Uhr, kam es durch einen Sattelzug mit Auflieger zu einer Verkehrsunfallflucht, in der Auffahrt von der Rommelsbacher Straße zur B28 in Fahrtrichtung Metzingen. Der Sattelzug, bei welchem es sich vermutlich um einen blau-roten Autotransporter handelte, bog aus der Gustav-Wagner-Straße kommend in die Auffahrt nach links ein, um die B28 in Richtung Metzingen aufzufahren. Hierbei kam er zu weit nach links auf die dortige Grünfläche (Verkehrsinsel) und kollidierte hier mit einem Beleuchtungsmast und einem Verkehrszeichen. Der Beleuchtungsmast wurde hierdurch um ca. 90 Grad umgeknickt und ragte in die Straße. Es entstand dadurch ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro. Der Mast wurde durch die Technischen Betriebsdienste / Fair Energie bereits entfernt und die Beschilderung ausgetauscht. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer: 07121/942-3333.

Pliezhausen (RT): Scheibe an Bus mit Zwille beschossen

Nach einem bislang unbekannten Täter fahndet die Polizei Reutlingen, der am Freitagabend gegen 23:20 Uhr, in Pliezhausen auf einen Linienbus geschossen hat. Nach ersten Ermittlungen wurde der Linienbus im Bereich der Alten Steige, vermutlich mit einer Zwille, beschossen. Durch den Beschuss erlitt eine Scheibe zuerst ein Durchschussloch, barst aber kurz darauf komplett. Glücklicherweise wurden durch den Beschuss keine Fahrgäste verletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Dettingen/Erms (RT): Brand

Die Polizei ist am Samstag gegen 05:10 Uhr von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hölderlinstraße in Kenntnis gesetzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach in einer Dachgeschosswohnung aus noch unbekannten Gründen ein Feuer aus welches letztendlich die Wohnung total zerstörte. Die zwei anwesenden Bewohner mussten mit Verdacht einer Rauchgastintoxikation in das Reutlinger Klinikum verbracht werden. Beamte der Kriminalpolizei nahmen noch am Samstagmorgen Ermittlungen zur Brandursache auf. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 200.000,- Euro ausgegangen. Die Feuerwehr Dettingen/Erms war mit 38 Einsatzkräften am Brandort und wurde unterstützt von 12 Kräften des Rettungsdienstes.

Reutlingen: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am Freitag, 22.03.2019, gegen 18.50 Uhr, ereignete sich in Reutlingen-Betzingen, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein knapp 5-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Als eine 35-jährige Fahrzeugführerin die Johannesstraße, von der Steinachstraße kommend, befuhr, rannte unvermittelt von links kommend das Kind zwischen geparkten Fahrzeugen vor den Pkw. Das Kind geriet mit dem Fuß unter den vorderen linken Reifen des Opel Corsa und stürzte. Das verletzte Kind wurde zur Untersuchung durch Rettungskräfte in ein Klinikum verbracht.

Reutlingen- Mittelstadt und -Reicheneck (RT): Lenkräder ausgebaut (Zeugensuchmeldung)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der vergangen Nacht an bislang 2 Fahrzeugen der Marke BMW die Lenkräder und Navigationsgeräte ausgebaut und entwendet. Bei einem weiteren Fahrzeug der Marke BMW wurde nur das Lenkrad entwendet. Techniker der Kriminalpolizei übernahmen noch an den verschiedensten Tatorten die Spurensicherung. Zeugen, welche in der vergangen Nacht verdächtige Personen in diesen Bereichen beobachteten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Reutlingen unter der Rufnummer 07121/942-3333 in Verbindung zu setzten.

Esslingen (ES): Rollerfahrer übersehen

Ein 77-jähriger Lenker eines Mofa-Rollers wurde am Freitagabend gegen 18.35 Uhr bei einem Unfall in der Kirchackerstraße schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Beim Ausfahren aus einer privaten Tiefgarage wollte ein 33-Jähriger mit seinem Pkw Ford-Fiesta nach rechts in die Kirchackerstraße einfahren. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Mofa-Lenker. Trotz eines Ausweichversuches konnte der 77-Jährige einen seitlichen Zusammenprall mit dem Ford nicht mehr verhindern und stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Am Mofa-Roller entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren Hundert Euro und musste abgeschleppt werden. Auch der Fiesta musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Schaden von etwa 3.500.- Euro.

Nürtingen (ES): Kurzschluss in Deckenleuchte führt zu Brand

Am Freitag gegen 17:00 Uhr, bemerkte die Betreiberin eines Brautmodegeschäftes in der Bahnhofstraße Brandgeruch und eine leichte Rauchentwicklung. Der Rauch drückte aus der Zwischendecke. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte die Sicherung ab und belüftete die Räumlichkeiten. Als Ursache des Brandes wird nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ein Kurzschluss angenommen. Es entstand vermutlich nur ein sehr geringer Sachschaden. Eine Gefahr für Personen war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen war mit 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Bahnhofstraße musste kurzfristig für den kompletten Verkehr gesperrt werden.

Nürtingen (ES): Renitente Person beleidigt Polizeibeamte

Am Freitagnacht gegen 23:40 Uhr, teilte zunächst eine Verkehrsteilnehmerin mit, dass eine betrunkene Person auf der Stuttgarter Straße, Höhe eines Fast Food-Restaurant mehrfach versucht habe, Fahrzeuge anzuhalten. Die sofort verständigte Streifenbesatzung konnte zunächst keine Person mehr antreffen. Kurz nach Mitternacht gingen erneut in der Notrufzentrale beim Polizeipräsidium Reutlingen Anrufe mit gleichgelagertem Sachverhalt ein. Der Betrunkene kam direkt der anfahrenden Streifenbesatzung entgegen. Bei der anschließenden Personenkontrolle verhielt sich die Person sehr aggressiv und wollte sich der Kontrolle entziehen. Dies konnte durch die beiden eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden. Nachdem die Person immer aggressiver wurde, sich seiner kompletten Oberbekleidung entledigte und diese den Beamten vor die Füße warf, wurde die Ingewahrsamsnahme erklärt. Währenddessen beleidigte der 27-jährige Deutsche die Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Beim Polizeirevier versuchte der 27-Jährige sich mit einer Stoffdecke zu strangulieren. Dies konnte durch mehrere Beamte verhindert werden. Im Anschluss wurde der 27-Jährige in eine Fachklinik überstellt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es zwischen den beiden Vorfällen noch zu Streitigkeiten in einer Kneipe im Bereich der Stuttgarter Straße. Dort hatte ein Beteiligter mit einem Teppichmesser herumgefuchtelt. Vermutlich dürfte sich für diesen Sachverhalt ebenfalls der 27-Jährige verantworten müssen.

Rottenburg-Wurmlingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet - 1 Schwerverletzter

Schwer verletzt wurde am Freitagabend gegen 19:30 Uhr eine 24-jährige Fahrerin eines BMW in der Unterjesinger Straße. Die 24-Jährige befuhr die Unterjesinger Straße in Richtung Tübingen-Unterjesingen. Kurz vor der Kreuzung mit der Hegelstraße überholte diese, trotz nur erlaubten 30 km/h, mit überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw und scherte wieder vor diesem ein. Gleichzeitig fuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes GLC in den Kreuzungsbereich ein, da seine Sicht durch die bauliche Ausgestaltung und parkende Fahrzeuge eingeschränkt war. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu der folgenschweren Kollision. Die schwer verletzte 24-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000,- Euro.

