Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch

Waldfeucht-Haaren (ots)

Am Sonntag, 22. September, hebelten Einbrecher, zwischen 14 Uhr und 23.45 Uhr, die Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Haaserdriesch auf. Nachdem sie so ins Gebäude gelangt waren, entwendeten die Täter Schmuck und flüchteten unerkannt.

Zwischen Sonntag, 15. September und Sonntag, 22. September, versuchten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Hauses an der Straße Im Pölert aufzubrechen. Hier blieb es beim Einbruchsversuch, nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

