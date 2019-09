Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch in Gartenhaus gestört

Heinsberg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Gartenhaus an der Schützenstraße wurden die unbekannten Täter vom Eigentümer des Gebäudes entdeckt. Dieser bemerkte am 22. September (Sonntag), gegen 15.50 Uhr, dass eine männliche Person mit einem Hund an seinem Gartenhaus stand. Der Unbekannte versuchte offenbar, mit einem länglichen, roten Gegenstand, die Zugangstür aufzuhebeln. Daraufhin lief er in den Garten. Der Täter flüchtete unmittelbar zu Fuß in Richtung Kolpingstraße. Er war zirka 170 Zentimeter groß, trug dunkle Kleidung, wirkte asiatisch und führte einen schwarzen Kampfhund bei sich. Es gelang dem Mann nicht ins Gartenhaus einzudringen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten oder Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell