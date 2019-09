Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr an der Düsseldorfer Straße/Burgunderstraße wurde am 21. September (Samstag) eine 56-jährige Frau aus Leverkusen schwer verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Düsseldorfer Straße aus Richtung Lothringer Straße in Richtung Burgunderstraße unterwegs. Im Kreisverkehr kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw Nissan einer 52-jährigen Frau aus Gangelt. Diese hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr die vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin offenbar nicht rechtzeitig bemerkt. Durch den Aufprall wurde die Leverkusenerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Pkw Fahrerin verletzte sich nicht.

