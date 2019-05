Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zeugin gesucht.

Lippe (ots)

Die Kriminalpolizei sucht eine Frau, die wichtige Zeugin in einem bislang unübersichtlichen Fall sein kann. Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, befand sich ein 24-jähriger Mann aus Oerlinghausen an der Einmündung Stukenbrocker Weg / Sennestraße, als er eine Frau wahrnahm, die offensichtlich von zwei Männern verfolgt wurde. Der 24-Jährige rief der Flüchtenden zu, sie solle weiterlaufen. Einer der verfolgenden Männer griff sich den 24-Jährigen daraufhin und forderte in englischer Sprache Geld von dem Mann. Dabei bedrohte er ihn mit einem Messer. Der Oerlinghauser konnte sich aus dem Griff befreien und in Richtung Sennestraße flüchten. Anschließend lief der Täter mit dem Messer auf einen geparkten VW zu, in dem der Eigentümer saß und telefonierte. Der Täter Schlug auf die Seitenscheibe ein und beschädigte diese dabei. Dann lief er davon. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 m groß und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt, eine dunkle Kapuzenjacke, ein dunkles Basecab sowie eine dunkle Hose. Er sprach vermutlich russisch. Die Frau, die von den beiden Männern zunächst verfolgt wurde, wird gebeten sich als Zeugin zur Verfügung zu stellen. Auch weitere Zeugen, insbesondere Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 zu melden.

